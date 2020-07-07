Судья закрыл заседание по избранию меры пресечения Сафронову

Судья Лефортовского райсуда Москвы решил закрыть от посторонних слушателей заседание по избранию меры пресечения журналисту Ивану Сафронову, информирует "Медиазона".

На закрытости процесса настаивали как прокурор, так и следователь.

Бывшего сотрудника "Коммерсанта" заподозрили в государственной измене. По этой статье нарушителю может грозить срок до 20 лет. По версии ФСБ, Сафронов мог передавать "представителю спецслужбы одной из стран НАТО сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России".

Сафронов вину в инкриминируемом ему деянии категорически не признает.

Задержали журналиста сегодня утром. После этого его увезли на допрос в ФСБ, а сразу после - в суд.