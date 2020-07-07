"Он - патриот своей страны": "Ведомости", "Медуза" и РБК поддержали Ивана Сафронова

"Ведомости", "Медуза" и РБК опубликовали заявления в поддержку бывшего корреспондента "Коммерсанта" и "Ведомостей", советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова.

"Ведомости" напомнили, что Сафронов после ухода из "Коммерсанта" в 2019 году некоторое время работал в издании. Редакция заявила, что знает Сафронова как "одного из лучших журналистов России, честного репортера и настоящего товарища".

"Он — патриот своей страны. Представить Ивана, сына офицера, государственным изменником — просто невозможно", - подчеркнули сотрудники "Ведомостей".

Издание потребовало, чтобы все обстоятельства дела, фабула которого неизвестна, были рассмотрены "непредвзято и с неукоснительным соблюдением закона".

"Медуза" также напомнила, что неизвестно, что конкретно инкриминируется Сафронову в качестве госизмены, и какие улики собрало следствие. Издание обратило внимание на то, что в последнее время в отношении журналистов возбуждаются уголовные дела, к тому же дело о госизмене, вероятнее всего, будут рассматривать в закрытом режиме.

"До тех пор, пока общественности не будут представлены убедительные доказательства вины Ивана Сафронова — для открытой и беспристрастной оценки, — мы будем исходить не просто из презумпции его невиновности, а из того, что это дело с высокой вероятностью сфальсифицировано. Цель этого дела (наряду с целым рядом других) — давление на независимых журналистов, которых в России становится все меньше", - заявила "Медуза", напомнив, что "журналистика – не преступление".

РБК напомнил, что Сафронов давно сталкивался с претензиями силовиков, которые "не раз в разных формах" предлагали ему раскрыть свои источники: журналист отказывался. По мнению издания, обвинение в госизмене журналисту следует "рассматривать как сигнал и обществу, и всем СМИ: о носителях тайн, государственных или коммерческих, среди которых высокопоставленные чиновники, сотрудники госкорпораций и бизнесмены, лучше не писать". РБК настаивает на "максимально прозрачном для общества разбирательстве".

Ранее в поддержку Сафронова высказался "Коммерсантъ".

Сафронова задержали по подозрению в госизмене утром 7 июля. По версии ФСБ, он мог передавать "представителю спецслужбы одной из стран НАТО сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России".

Сафронов в последнее время работал в "Роскосмосе", уйдя из "Ведомостей". До этого его уволили из "Коммерсанта" вместе с редактором отдела политики Максимом Ивановым: они рассказывали, что их вынудили уйти из-за статьи о возможном уходе Валентины Матвиенко с поста спикера Совфеда.