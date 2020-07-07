Число задержанных на пикетах в поддержку Сафронова в Москве возросло до 20 человек

В Москве у здания ФСБ на Лубянке продолжают задерживать журналистов, вышедших в одиночные пикеты в поддержку экс-журналиста "Коммерсанта", советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова.

"Медуза" сообщает о задержании корреспондентов "Ведомостей" Дарьи Коржовой, Юрия Литвиненко, журналистки "Таких дел" Анастасии Платоновой, сотрудницы RT Марии Бароновой. По подсчетам издания, задержаны уже 20 участников пикетов.

Пикеты в поддержку Сафронова продолжаются уже около шести часов. Они начались после того, как бывшего журналиста задержали по подозрению в госизмене. По версии ФСБ, он мог передавать "представителю спецслужбы одной из стран НАТО сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России".

"Коммерсантъ", "Ведомости", "Медуза", РБК и другие издания публикуют заявления в поддержку Сафронова.