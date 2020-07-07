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20:28

Собчак задержали на пикетах у здания ФСБ в поддержку Сафронова

фото ЗакС политика Собчак задержали на пикетах у здания ФСБ в поддержку Сафронова

На пикетах в поддержку экс-корреспондента "Ведомостей", советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова задержали телеведущую Ксению Собчак и главного редактора BAZA Никиту Могутина.

"В общем, это было быстро", - написал Могутин в Telegram-канале после того, как спустя не более чем десять минут после решения выйти в пикет оказался в автозаке. Спустя еще десять минут он опубликовал снимок Собчак внутри автозака.

Собчак, в свою очередь, рассказала в своем канале, что "просто пришла в майке" с лозунгом в поддержку Сафронова и записывала подводку к своему проекту "ОсторожноНовости".

"Медуза" сообщает, что когда полицейские задерживали Собчак, толкнули корреспондента "МБХ медиа" Анастасию Ольшанскую. Журналистка ударилась головой, коллеги вызвали ей скорую.

Обновлено 20:38 Ольшанская сообщила в Telegram, что с ней "вроде все ок", сотрясения мозга нет, как и кровотечения.

В общей сложности задержаны уже 22 человека. Журналисты и активисты выходят в пикет в поддержку Сафронова у зданию ФСБ на Лубянке. В основном задержанных обвиняют в нарушении режима самоизоляции, но некоторых – например, журналистку "Проекта" Ольгу Чуракову – в нарушении ст. 20.2 КоАП (нарушение правил проведения акции).

Пикеты в поддержку Сафронова начались после того, как бывшего журналиста задержали по подозрению в госизмене. По версии ФСБ, он мог передавать "представителю спецслужбы одной из стран НАТО сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России".

"Коммерсантъ", "Ведомости", "Медуза", РБК и другие издания публикуют заявления в поддержку Сафронова.

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