В Петербурге началась акция против притеснения журналистов

У станции метро "Гостиный двор" в Петербурге вечером 7 июля журналисты, депутаты и активисты вышли с пикетами в поддержку ранее задержанного бывшего журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

С одиночным пикетом встал муниципальный депутат "Малая Охта" Василий Кунин. К нему подошли полицейские и заявили, что одиночное пикетирование запрещено. Кунин свернул плакат и передал его депутату Законодательного собрания Борису Вишневскому, который встал в пикет после него.

Также на акции присутствует депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник. Он попытался объяснить сотрудникам полиции, что одиночные пикеты не являются запрещенным мероприятием. Правоохранители после беседы с ним отошли от участников акции и переговариваются по телефону.

Журналист "Эха Москвы в Петербурге" Иван Штейнерт появился на месте акции в белой футболке с надписью "Френкель, Прокопьева, Сафронов".

Напомним, 7 июля по подозрению в госизмене был задержан бывший журналист "Коммерсанта" и "Ведомостей" Иван Сафронов. Вчера 2-й Западный окружной военный суд оштрафовал журналистку Светлану Прокопьеву на 500 тысяч рублей за "оправдание терроризма", которое якобы было обнаружено экспертами в ее колонке. Неделей ранее корреспонденту "Медиазоны" Давиду Френкелю сломали руку на территории избирательного участка в Петербурге, когда полицейские пытались вывести его из помещения, мешая ему выполнять свою работу.

На аналогичной акции солидарности в Москве 7 июля было задержано более 20 человек.

София Саттарова

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