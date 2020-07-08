Член ОП предложила Путину перенести День России на 1 июля

Член Общественной палаты, глава Национального родительского комитета Ирина Волынец обратилась к президенту Владимиру Путину с предложением перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля, передает RT.

Волынец считает, что 12 июня у россиян ассоциируется с распадом СССР, а не с днем независимости России, так что 1 июля, как день голосования по поправкам в Конституцию, ей представляется более подходящей датой.

"В связи с тем, что подавляющее большинство граждан России одобрили внесение поправок к Конституции... прошу Вас дать поручение правительству России провести комплекс мероприятий, необходимых для утверждения даты окончания... голосования, 1 июля, Днём России, объявления этой даты государственным праздником и выходным днём", - говорится в обращении Волынец.

3 июля ЦИК утвердил результаты голосования по поправкам в Конституцию, которое прошло с 25 июня по 1 июля. Согласно им, за поправки высказались 77,92% избирателей. На следующий день была опубликована обновленная Конституция, которая тогда же вступила в силу.