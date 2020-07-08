18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

9:54

СМИ: ФСБ прослушивала телефон и читала почту Сафронова

фото ЗакС политика СМИ: ФСБ прослушивала телефон и читала почту Сафронова

Сотрудники ФСБ прослушивали телефон экс-корреспондента "Коммерсанта", советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова и читали его почтовую переписку, пишет "Коммерсантъ".

По данным издания, документы с результатами оперативно-розыскных мероприятий следствие представило на заседании Лефортовского суда Москвы 7 июля, где рассматривалось избрание меры пресечения Сафронову. Следствие также заявило, что его вина доказывается результатами трех проведенных по делу экспертиз.

Ознакомиться со сведениями защите  не позволили, документы были предоставлены только судье, сообщает издание. По данным редакции, в деле насчитывается семь томов, при этом постановление о возбуждении занимает всего полторы страницы, в которых подробности расследования опущены.

Сафронова накануне арестовали на два месяца по делу о госизмене. По версии ФСБ, он мог передавать "представителю спецслужбы одной из стран НАТО сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России". Позже адвокаты рассказали, что ФСБ считает его завербованным агентом спецслужб Чехии, и якобы он передал за рубеж информацию о военно-техническом сотрудничестве РФ со странами Африки и действиях российских военных на Ближнем Востоке, которая затем оказалась у спецслужб США.

Сафронов категорически отрицает свою вину и считает свое дело связанным с его журналистсткой деятельностью. Он писал на темы оборонно-промышленного комплекса, военно-технического сотрудничества, деятельности Минобороны и космоса. В его поддержку высказались и "Коммерсантъ", в котором Сафронов проработал 10 лет до увольнения после статьи о возможном уходе Валентины Матвиенко с поста спикера Совфеда, и ряд других российских СМИ.

Накануне в Москве и Петербурге прошли пикеты в поддержку Сафронова. В Москве задержали более 20 журналистов и активистов, в Петербурге обошлось без задержаний.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
10:54 Фреска с Бродским "переехала" с улицы Пестеля на крыши Пяти угров

10:38 Закон о "наливайках" прошел третье чтение в ЗакСе Петербурга

10:31 Число зараженных коронавирусом в России превысило 700 тысяч человек

10:25 Беглов и Макаров вспомнили о поправках в Конституцию, поздравляя с Днем семьи, любви и верности

9:54 СМИ: ФСБ прослушивала телефон и читала почту Сафронова

9:30 Член ОП предложила Путину перенести День России на 1 июля

7 июля, 23:07 Петербургская акция в поддержку Сафронова обошлась без задержаний

7 июля, 21:48 Суд отправил Сафронова в СИЗО на два месяца по делу о госизмене

7 июля, 21:44 В Петербурге началась акция против притеснения журналистов

7 июля, 20:28 Собчак задержали на пикетах у здания ФСБ в поддержку Сафронова

7 июля, 19:49 Число задержанных на пикетах в поддержку Сафронова в Москве возросло до 20 человек

7 июля, 19:20 Вишневский выступил против отмены бесплатного доступа в парки Пушкина и Павловска

7 июля, 18:49 Партия роста приняла новый манифест и намерена бороться за депутатские места

7 июля, 18:47 Журналистку Бекбулатову отпустили из ФСБ: ей запретили разглашать содержимое беседы

7 июля, 18:43 "Он - патриот своей страны": "Ведомости", "Медуза" и РБК поддержали Ивана Сафронова

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru