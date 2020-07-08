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Поправки в Конституцию

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10:25

Беглов и Макаров вспомнили о поправках в Конституцию, поздравляя с Днем семьи, любви и верности

фото ЗакС политика Беглов и Макаров вспомнили о поправках в Конституцию, поздравляя с Днем семьи, любви и верности

Губернатор Петербурга Александр Беглов и спикер Заксобрания Вячеслав Макаров поздравили петербуржец с Днем семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля.

Беглов отметил, что укрепление семейных ценностей – "одно из важнейших направлений государственной политики", и напомнил о недавно принятых поправках в Конституции, заявив, что ими "обеспечена защита института брака как союза мужчины и женщины" и "бусловлено создание условий для достойного воспитания детей". По словам Беглова, всего в Петербурге действуют более 40 видов выплат и других форм поддержки семей.

В праздничной обстановке проведут торжества в честь пар, отмечающих юбилей супружеской жизни, и молодоженов, сообщил Беглов. Гостям вручат медаль "За любовь и верность". Он пожелал петербуржцам здоровья, добра, любви и "настоящего семейного счастья".

Напомнил о поправках в Конституцию в поздравлении и Макаров, заявив, что за них проголосовало "абсолютное большинство петербуржцев вместе со всей страной". Он заявил, что считает "крепкую, благополучную, многодетную семью" "хранительницей  исторической памяти народа, его традиций и культуры". Он пожелал петербуржцам, чтобы их дома были "наполнены душевным теплом, любовью и взаимопониманием", заявив, что крепость российской семьи напрямую связана с крепостью России.

День семьи в России отмечается 8 июля с 2002 года. Эта дата приурочена ко дню памяти святых Петра и Февронии.


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