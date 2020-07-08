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10:31

Число зараженных коронавирусом в России превысило 700 тысяч человек

фото ЗакС политика Число зараженных коронавирусом в России превысило 700 тысяч человек

В России за минувшие сутки зафиксировано 6562 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, общее число заболевших возросло до 700 792 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

В Петербурге снова растет число зараженных за день: в статистику добавили 295 случаев заболевания, в общей сложности в городе заболели 26 389 человек. 47 петербуржцев с коронавирусом умерли за последний день. В Ленобласти известно о 50 выявленных за сутки случаев заражения, всего в регионе заболели 4842 жителя.

В Архангельской области число заболевших возросло до 6534 человек (+115), в Мурманской – до 6359 (+163), в Коми – до 3949 (+83). В Новгородской области в статистику попали 3217 зараженных жителей (+39), в Псковской – 3109 (+27), в Калининградской – 2564 (+11) В Вологодской области заболели всего 1770 человек (+21), в Карелии – 1581 (+50), в НАО – 171 (+13).

Зарегистрировано за прошедший день 173 летальных исхода от коронавируса, за все время умершими от болезни признаны 10 667 человек. Вылечились за время эпидемии 472 511 человек, из них 8631 выписаны из больниц по выздоровлению за последние сутки.

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