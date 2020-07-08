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10:54

Фреска с Бродским "переехала" с улицы Пестеля на крыши Пяти угров

фото ЗакС политика Фреска с Бродским "переехала" с улицы Пестеля на крыши Пяти угров

Петербуржцы заметили портрет поэта Иосифа Бродского, ранее размещенный на улице Пестеля, на крыше одного из зданий в районе Пяти углов, фотографию с фреской опубликовал аккаунт "Другой Питер" в Instagram.

Это изображение в конце мая разместили на заборе на улице Пестеля напротив квартиры, где проживал поэт. Однако работу быстро закрасили по решению совхоза школы.

Петербуржцы, возмутившись этим, поверх свежей краски писали посвященные событию стихи, портрет Бродского проецировали на стену. Чиновники же объяснили уничтожение работы тем, что она не была согласована властями.

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