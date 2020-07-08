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Поправки в Конституцию

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11:03

Депутаты одобрили кандидатуру Бельского на пост вице-губернатора

фото ЗакС политика Депутаты одобрили кандидатуру Бельского на пост вице-губернатора

Депутаты Законодательного собрания Петербурга большинством голосов 8 июля утвердили председателя комитета территориального развития Александра Бельского на должность вице-губернатора города. Его кандидатуру предложил губернатор Петербурга Александр Беглов 6 июля. На заседании 8 июля глава города сообщил, что Бельский будет координировать и контролировать деятельность комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями. Губернатор также рассказал, что пока еще председатель комитета во время эпидемии коронавируса занимался межведомственным взаимодействием.

Депутаты ЗакСа обратились к кандидату с вопросами. В частности, парламентарий от "Яблока" Борис Вишневский поинтересовался у Бельского его отношением к тому, что перед голосованием по поправкам в Конституцию бюджетников заставляли открепляться избирательные участки по есту работы. Глава комитета на это заявил, что он другими комитетами не руководил, а в его ведомстве никакого принуждения не было.

Вишневский высказался против назначения Бельского вице-губернатором, его поддержал беспартийный депутат Максим Резник. По мнению Резника, Бельский несет ответственность за то, как прошло голосование по поправкам в Конституцию. Депутат считает должность вице-губернатора наградой за нечестный результат плебисцита и характеризует назначение как "праздник опричнины".

Руководитель фракции Партии роста в свою очередь Оксана Дмитриева заявила, что они поддержат кандидата. 

До комитета по территориальному развитию Бельский руководил муниципальным образованием "Сестрорецк", а также был заместителем председателя Совета муниципальных образований. Его бывшие коллеги по мунслужбе положительно оценивают Бельского как человека и профессионала, а вот оппозиционные депутаты петербургского парламента высказались о новом вице-губернатора не очень лестно. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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