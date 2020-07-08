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11:29

Азару грозит новый арест до 30 суток за одиночный пикет в поддержку Прокопьевой

фото ЗакС политика Азару грозит новый арест до 30 суток за одиночный пикет в поддержку Прокопьевой

На корреспондента "Новой газеты" Илью Азара составили протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения акции) за одиночный пикет в поддержку псковской журналистки Светланы Прокопьевой, сообщает "Апология протеста".

По этой статье Азару грозит до 30 суток ареста или штраф до 300 тысяч рублей.

Это второй протокол по этой статье, составленный на Азара за последние полтора месяца. В конце мая его арестовали на 15 суток за одиночный пикет в поддержку основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. После этого в Москве, Петербурге и других городах журналисты и активисты стали выходить в пикеты в поддержку Азара, их участников задерживали, в основном, под предлогом нарушения режима самоизоляции.

Второй западный окружной военный суд оштрафовал Прокопьеву на 500 тысяч рублей, признав виновной в оправдании терроризма из-за колонки, в которой она рассуждала о предпосылках теракта в здании управления ФСБ в Архангельске.

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