Петербургские депутаты поддержали проект Беглова о сохранении архитектурного наследия

Законодательное собрание Петербурга 8 июля рассмотрело в первом чтении инициативу губернатора Александра Беглова о внесении изменений в закон "О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия".

Документом, в частности, предлагается установить ряд новых территорий зон охраны в Невском, Выборгском и Курортном районах. Также вводится понятие "смежный уличный фронт". Предполагается, что в этот "уличный фронт" будут входить территории рядом с историческими зданиями, застройка в таких зонах будет регламентироваться таким образом, чтобы снизить влияние современных зданий на исторически сложившуюся архитектурную среду. В частности, в проекте уточняется формула расчета максимальной высоты зданий, не являющихся историческими или восстановленными.

Представляя законопроект на заседании ЗакСа 8 июля, представитель губернатора в парламенте Юрий Шестериков отметил, что при разработке документа был достигнут компромисс между необходимостью сохранить культурное наследие и провести реновацию. В частности, по его словам, в районе Нарвской заставы реновация продлена до 1 июня 2023 года, хотя застройщики хотели увеличить срок до 2029 года. Депутат Сергей Никешин согласился, что такой срок является компромиссным, однако он сомневается, что что-то изменится до 2023 года – ранее сроки уже отодвигали:

- Я думаю, что там вряд ли что-то будет за это время сделано…

В целом депутаты поддержали законопроект, но обратили внимание и на моменты, которые хорошо было бы доработать. В частности, глава фракции Партии роста Оксана Дмитриева заявила, что необходимо защищать исторические здания не только от надстройки и сноса, но и от других "уродующих элементов" - диссонирующих объектов фасадов: труб, козырьков, организации новых входов и другого.

Спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров заявлял о поддержке законопроекта еще до его рассмотрения. "Мы ни на один день не должны забывать, что от предыдущих поколений нам достался уникальный город-музей, архитектурный облик которого является одной из жемчужин мировой культуры. Поэтому, учитывая необходимость современного развития города, нам необходимо выстроить такую систему защиты исторического достояния Северной столицы, которая на годы вперед исключит саму возможность негативного воздействия на веками создававшиеся архитектурно-ландшафтные ансамбли", - заявлял он.

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