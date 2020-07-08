РЖД вернут более ста поездов, отмененных из-за пандемии

РЖД, являющиеся монополистом на российском рынке железнодорожных перевозок, объявили о том, что в ближайшее время станут вновь доступны более ста поездов дальнего следования, переставшие функционировать из-за пандемии коронавируса. В этот список вошли все существующие скоростные поезда - "Сапсан", "Стриж" и "Ласточка".

"На данном этапе восстановления графика движения планируется курсирование более 350 пар пассажирских поездов холдинга "РЖД" (включая круглогодичные и сезонные поезда), или 2/3 от объемов, предусмотренных графиком движения поездов дальнего следования на 2020 год", - в частности, гласит сообщение.

По имеющейся у компании статистике, суточная продажа билетов за пять летних недель превысила майский показатель вдвое, причем большинство россиян (60%) приобретает электронные билеты.