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12:45

Депутаты раскритиковали закон о публичных слушаниях онлайн, но приняли его в первом чтении

фото ЗакС политика Депутаты раскритиковали закон о публичных слушаниях онлайн, но приняли его в первом чтении

На заседании Законодательного собрания 8 июля представитель губернатора Юрий Шестериков внес с голоса законопроект о возможности проведения публичных слушаний по вопросам градостроительства в режиме онлайн. Ряд депутатов возмутились тем, что документ не рассматривался никакими комиссиями и комитетами парламента. Нет и заключения от юристов ЗакСа, хотя на него парламентарии всегда и ориентируются, заявил депутат от "Справедливой России" Алексей Ковалев.

Руководитель комитета по законодательству ЗакСа Денис Четырбок заявил, что представленный документ не проработан. По его словам, как минимум возникает проблема в том, что не все петербуржцы обеспечены доступом в интернет. Это поправкой не решить, отметил Четырбок. 

Его поддержал депутат от "Единой России" Сергей Купченко. Он напомнил, что при введении дистанционного образования в городе выяснилось - около 40% детей не имеют необходимой техники или доступа в интернет. 

Депутат от "Яблока" Борис Вишневский отметил, что парады в городе во время эпидемии проводить можно, а публичные слушания необходимо почему-то перенести в интернет. По его мнению, это выгодно только застройщикам и их лоббистам, а не петербуржцам. Также теряется сама публичность мероприятия, считает глава фракции Партии роста Оксана Дмитриева. Она заявила, что публичные слушания проходят при сборе людей, присутствии СМИ, озвучивании аргументов за и против - живом обсуждении вопроса. 

О недостатках документа говорили и другие депутаты, но большинство все же приняло его в первом чтении. Поправки в законопроект будут приниматься до 18:00 13 июля.

Законопроект о возможности замены публичных слушаний по градостроительным вопросам онлайн-форматом был подготовлен еще в мае 2020 года комитетом по градостроительству и архитектуре. Таким образом Смольный планировал решить проблему приостановки слушаний в период ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса. 


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