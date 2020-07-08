"Безусловно, преступники": Глава СПЧ Фадеев высказался о фигурантах дела "Сети" и других политзаключенных

Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев в интервью "Коммерсанту" заявил, что не согласен с перечнем политзаключенных "Мемориала", и высказался о нескольких резонансных делах последнего времени.

Фадеев заявил, что в списке "Мемориала", в который включены более 300 политзаключенных, большинство осуждены по террористическим статьям, и "надо аккуратнее относиться к таким спискам". При этом, говоря о журналистке Светлане Прокопьевой, которую осудили по статье об оправдании терроризма за колонку в СМИ, Фадеев заявила, что она "не совсем тонко выразила свое мнение".

Фигурантов дела "Сети"* Фадеев назвал "безусловно, преступниками". По его словам, члены СПЧ анализировали это дело "максимально подробно", и эксперты уверены, что "даже без показаний осужденных, полученных якобы под пытками доказательств вины достаточно". Он сообщил, что по делу "Нового величия" подобного анализа не проводилось.

Активиста Котова, осужденного по "дадинской" ст. 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение правил проведения акции), сажать в колонию не следовало, уверен Фадеев. Саму статью, считает он, нужно декриминализировать: глава СПЧ назвал эту задачу одной из приоритетных в этом году.

По делу "Сети" осуждены жители Пензы и Петербурга. Петербургских фигурантов – Виктора Филинкова, Юлия Бояршинова и Игоря Шишкина – приговорили к 7, 5,5 и 3,5 годам колонии соответственно. Всех фигурантов дела обвинили в участии в "террористическом сообществе" и в планах по "дестабилизации политической обстановке" в России.

Филинков и Шишкин рассказали о пытках со стороны ФСБ, в том числе электрическим током. Соответствующие следы на их теле заметили члены ОНК. Правозащитники обращались в ФСБ с доводами о применении пыток, но получили ответ, что подтверждений этим сведениям нет. И Филинкову, и Шишкину отказали в возбуждении уголовного дела.

*"Сеть" признана террористической организацией и запрещена в России