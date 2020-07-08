В КПРФ объяснили отказ выставлять кандидата в губернаторы Архангельской области

Выборы губернатора Архангельской области, которые назначены на сентябрь, пройдут без участия кандидата от КПРФ, и в партии попытались объяснить отказ от борьбы за власть в поморском регионе. Как пишет местное издание 29.ru, центральный комитет посчитал, что у двух претендентов, Надежды Виноградовой и Александра Гревцова, крайне малы шансы преодолеть муниципальный фильтр. Такая позиция нашла легкие возражения в региональном отделении.

"Я думаю, оба кандидата — что Виноградова, что Гревцов — не посрамили бы честь областного отделения КПРФ. Но, к сожалению, руководство партии имеет свою точку зрения. Вставать в позу мы не собираемся, мы партия серьезная", - заявил глава отделения Александр Новиков.

Напомним, что предыдущий губернатор Игорь Орлов ушел в отставку нынешней весной, не доработав свой срок до конца. В среде политологов существует почти единогласное мнение, что его "ушли" из-за критически низкого рейтинга, обусловленного, в свою очередь, протестами в связи со скандальным строительством мусорного полигона на станции Шиес.