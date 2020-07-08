ЗакС Петербурга принял в третьем чтении новую редакцию закона о городском омбудсмене

Петербургский парламент 8 июля большинством голосов утвердил в третьем чтении новую редакцию закона "Об уполномоченном по правам человека в Санкт-Петербурге".

Правом выдвижения кандидатов на пост омбудсмена теперь обладают губернатор, депутаты, представители муниципалитетов и НКО, занимающиеся защитой прав и свобод человека. Непарламентские партии лишены права предлагать своих кандидатов.

Также в законе появился пункт о личной заинтересованности. Предлагается обязать омбудсмена при возникновении личной заинтересованности в его работе сообщать об этом председателю Законодательного собрания и самому принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

Новая редакция петербургского закона потребовалась из-за вступления в силу федерального закона "Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации".

Напомним, уполномоченный по правам человека Петербурга выбирается раз в пять лет большинством голосов депутатов Заксобрания. Один и тот же человек не может занимать эту должность больше двух сроков подряд. Полномочия действующего омбудсмена Александра Шишлова завершатся в 2022 году. Поскольку к этому времени Шишлов отработает в своей должности уже 10 лет, ему на смену должен прийти другой правозащитник.

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