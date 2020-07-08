Депутаты утвердили изменения в законы о выборах в Петербурге

Законодательное собрание Петербурга большинством голосов 8 июля приняло в третьем чтении изменения в законы о выборах губернатора, депутатов парламента и муниципальных советов.

Корректировка региональных законов проводилась вслед за изменениями в федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".

В документе приводится расширенный список статей уголовного кодекса, осужденные по которым граждане не смогут выдвигаться на пост губернатора или депутата ЗакСа. Среди этих статей фигурирует и так называемая "дадинская" статья - 212.1 УК РФ ("неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования").

Кроме того, снижается максимальное число допустимых недействительных подписей избирателей, представленных кандидатом на любых региональных выборах в свою поддержку: с 10 процентов до 5. Во время прошлых избирательных кампаний забракованные избирательными комиссиями подписи не раз становились поводом для снятия независимых кандидатов с выборов. Оппозиционеры указывали, что подписи действительно поддержавших их граждан признавались недействительными, в частности, из-за неактуальных баз данных, по которым сверялась подлинность адресов избирателей.