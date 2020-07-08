18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

14:02

"Малую академию искусств" в Петербурге планируют переименовать и нацелить на прибыль

фото ЗакС политика "Малую академию искусств" в Петербурге планируют переименовать и нацелить на прибыль

Администрация Центрального района Петербурга планирует переименовать подростково-молодежный центр "Малая Академия искусств" на улице Чайковского в культурно-досуговый комплекс "Центральный", следует из проекта  постановления, опубликованного 7 июля на сайте Смольного. Цели и предмет деятельности учреждения также претерпят изменения. Проект пока находится на антикоррупционной экспертизе. 

Как указано в пояснительной записке к проекту, "необходимость переименования, изменения цели и определения предмета деятельности учреждения продиктована повышением экономической эффективности деятельности учреждения".  Предполагается, что эффективности будут добиваться оказанием платных услуг при условии выполнения государственного задания. 

На сайте  "Малой академии искусств" сообщается, что подростково-молодежный центр работает с юными петербуржцами от 14 до 30 лет. В программе творческих студий учреждения значатся уроки академического вокала, игры на гитаре, фортепьяно, ударных инструментах, курсы для будущих режиссеров и журналистов, театральная и танцевальные студии, занятия по живописи, изготовлению кукол и мозаики. В группе "Малой академии искусств" утверждается, что занятиях у них бесплатные. 

Согласно пояснительной записке к проекту переименования учреждения, финансирование "Малой академии" в 2020 году составило 10,9 млн рублей. В 2021 году, видимо уже после преображения в культурно-досуговый комплекс "Центральный", Смольный планирует выделить творческому центру уже 12,4 млн рублей. 

В 2017 году в СМИ уже появлялась информация о возможном переформатировании "Малой академии искусств" в досуговый центр. Однако тогда районные власти отрицали такие планы. 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
15:45 Минпросвещения объявило об отказе от традиционных линеек в школе 1 сентября

15:22 Комитету по контролю за имуществом позволят рассматривать дела о нарушении "антивирусных" запретов

15:15 Защита обжаловала арест Ивана Сафронова

15:11 ЗакС Петербурга поддержал освобождение муниципалов от работы на шесть дней в месяц

14:54 Радзиховский: Кремль будоражит западные страны посредством Прилепина

14:40 ЗакС ввел выплаты для отправленных в отставку судей Уставного суда

14:35 В Госдуме предложили приравнять отчуждение территории РФ к экстремизму

14:35 Правительство Петербурга получит возможность исключать части из проектов проектировки территорий

14:30 Депутаты утвердили изменения в законы о выборах в Петербурге

14:26 ЗакС Петербурга принял в третьем чтении новую редакцию закона о городском омбудсмене

14:13 "Публикации основываются на эмоциях": Песков прокомментировал дело журналиста Сафронова

14:02 "Малую академию искусств" в Петербурге планируют переименовать и нацелить на прибыль

13:55 В КПРФ объяснили отказ выставлять кандидата в губернаторы Архангельской области

13:18 Глава Минпромторга рассказал о резком падении спроса на медицинские маски

12:58 Политолог Рогов указал на опасность применения "шпионских" статей УК

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru