"Малую академию искусств" в Петербурге планируют переименовать и нацелить на прибыль

Администрация Центрального района Петербурга планирует переименовать подростково-молодежный центр "Малая Академия искусств" на улице Чайковского в культурно-досуговый комплекс "Центральный", следует из проекта постановления, опубликованного 7 июля на сайте Смольного. Цели и предмет деятельности учреждения также претерпят изменения. Проект пока находится на антикоррупционной экспертизе.

Как указано в пояснительной записке к проекту, "необходимость переименования, изменения цели и определения предмета деятельности учреждения продиктована повышением экономической эффективности деятельности учреждения". Предполагается, что эффективности будут добиваться оказанием платных услуг при условии выполнения государственного задания.

На сайте "Малой академии искусств" сообщается, что подростково-молодежный центр работает с юными петербуржцами от 14 до 30 лет. В программе творческих студий учреждения значатся уроки академического вокала, игры на гитаре, фортепьяно, ударных инструментах, курсы для будущих режиссеров и журналистов, театральная и танцевальные студии, занятия по живописи, изготовлению кукол и мозаики. В группе "Малой академии искусств" утверждается, что занятиях у них бесплатные.

Согласно пояснительной записке к проекту переименования учреждения, финансирование "Малой академии" в 2020 году составило 10,9 млн рублей. В 2021 году, видимо уже после преображения в культурно-досуговый комплекс "Центральный", Смольный планирует выделить творческому центру уже 12,4 млн рублей.

В 2017 году в СМИ уже появлялась информация о возможном переформатировании "Малой академии искусств" в досуговый центр. Однако тогда районные власти отрицали такие планы.