ЗакС Петербурга поддержал освобождение муниципалов от работы на шесть дней в месяц

Законодательное собрание Петербурга 8 июля одобрило в первом чтении законопроект, который даст право депутатам муниципальных образований на непостоянной основе несколько раз в месяц пропускать свою основную работу с сохранением зарплаты и рабочего места.

Требование к работодателю позволять своему сотруднику-мундепу в рабочее время заниматься депутатскими делами недавно утвердила Госдума. Каждый регион вправе сам установить количество таких "отгулов" в месяц.

Петербургские депутаты решили, что у их коллег в муниципалиттетах должна быть возможность не посещать работу не менее двух и не более шести дней в месяц. Конкретный срок для каждого мунобразования впоследствии должен быть прописан в его уставе.