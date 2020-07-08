Защита обжаловала арест Ивана Сафронова

Адвокаты Евгений Смирнов и Иван Павлов подали апелляционную жалобу на арест экс-журналиста "Коммерсанта", советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, передает РИА "Новости".

Накануне Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова на два месяца по делу о госизмене. По версии ФСБ, экс-журналиста якобы завербовали спецслужбы Чехии, и он передал за рубеж информацию о военно-техническом сотрудничестве России со странами Африки и действиях российских военных на Ближнем Востоке, которая затем оказалась у спецслужб США.

Сафронов категорически отрицает свою вину и считает свое дело связанным с его журналистсткой деятельностью. Он писал на темы оборонно-промышленного комплекса, военно-технического сотрудничества, деятельности Минобороны и космоса. В его поддержку высказались и "Коммерсантъ", в котором Сафронов проработал 10 лет до увольнения после статьи о возможном уходе Валентины Матвиенко с поста спикера Совфеда, и ряд других российских СМИ.

Накануне в Москве и Петербурге прошли пикеты в поддержку Сафронова. В Москве задержали более 20 журналистов и активистов, в Петербурге обошлось без задержаний.