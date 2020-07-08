Комитету по контролю за имуществом позволят рассматривать дела о нарушении "антивирусных" запретов

Законодательное собрание Петербурга 8 июля рассмотрело в первом чтении инициативу единороссов Дениса Четырбока и Алексея Цивилева о предоставлении комитету по контролю за имуществом полномочий по рассмотрению дел об административных правонарушениях, связанныс с нарушением режима повышенной готовности.

Как отметил на заседании парламента Цивилев, у комитета пока есть возможность только составлять протоколы о правонарушениях. Депутат добавил, что уже есть заключение губернатора с предложениями, которые будут учтены ко второму чтению документа.

Региональные штрафы за нарушение правил, установленных на время режима повышенной готовности из-за эпидемии коронавируса, в Петербурге ввели в начале апреля. Согласно документу, например, на 4 тысячи рублей штрафуются нарушители правил самоизоляции и других мер, в случае если деяние не подпадает под действие Уголовного кодекса или Кодекса об административных правонарушениях. Выписывать протоколы по статье 8_6-1 закона "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге" могут не только полицейские, но и сотрудники районных администраций и комитетов Смольного.

Комитет по контролю за имуществом на данный момент тоже может составлять протоколы на нарушителей антивирусных запретов, но не может рассматривать дела по ним. "Наличие у Комитета возможности составления протоколов об административных правонарушениях, а также самостоятельного рассмотрения дел указанной категории позволит эффективнее бороться с распространением в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", - заявляют авторы законопроекта в пояснительной записке.

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