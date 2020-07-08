Минпросвещения объявило об отказе от традиционных линеек в школе 1 сентября

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил на международной конференции "Первые итоги пандемии: вызовы и новые возможности для мировой системы образования", что традиционные линейки в школах 1 сентября не будут проводиться из-за запрета Роспотребнадзора на массовые мероприятия в учебных заведениях, передает РИА "Новости".

Роспотребнадзор запретил проводить массовые мероприятия в образовательных учреждениях и других объектах социальной инфраструктуры для детей и молодежи из-за эпидемии коронавируса.

"По понятным причинам мы немножко в другом формате их [линейки] проведем, но школьники придут в школы, мы очень надеемся, учителя придут в школы и начнется образовательный процесс, но с определенными требованиями для того, чтобы не допустить каких-то вспышек заболевания или распространения инфекции", - сказал Кравцов.

Ранее Кравцов объявил, что школы примут учеников в очном режиме с 1 сентября. Конец учебного года, начиная с марта, школьники и студенты провели на дистанционном обучении из-за эпидемии.