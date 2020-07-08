Молодого петербуржца арестовали по делу об оправдании терроризма

Сотрудники петербургского центра "Э" задержали 23-летнего Александра Меркулова из-за его постов в социальной сети, в котором усмотрели оправдание террористического акта, совершенного в здании архангельского УФСБ осенью 2018 года, сообщает "Фонтанка". Известно, что его уже успели поместить в СИЗО до 5 сентября и что свою вину молодой человек полностью признал. Инкриминируемые ему публикации содержатся в паблике, посвященном анархистскому движению, который он администрирует.

Отметим, что на текущей неделе вынесли приговор псковской журналистке Светлане Прокопьевой, осветившей тот же самый инцидент в Архангельске, в ходе которого 17-летний юноша подорвал себя и травмировал троих сотрудников ФСБ. Вопреки тому, что прокуратура запрашивала наказание в виде шести лет колонии, Прокопьева осталась на свободе. Присужденный ей полумиллионный штраф она будет оспаривать. Оплатить эту сумму, в частности, уже вызвался стендап-комик Данила Поперечный.