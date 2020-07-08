Дочь экс-главы Ростехнадзора по СЗФО отпустили из-под домашнего ареста

Горсуд Петербурга изменил меру пресечения дочери бывшего главы Северо-Западного управления Ростехнадзора Елене Слабиковой на запрет определнных действий, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Суд не удовлетворил ходатайство следствия, которое просило оставить Слабикову под домашним арестом до октября. Сама Слабикова и адвокат пояснили, что у нее совершеннолетний ребенок, она на 32-й недели беременности, и ей требуется постоянное медицинское наблюдение.

В итоге суд избрал Слабиковой запрет определенных действий до 11 октября. Ей запрещено выходить из дома с 22:00 до 8:00, общаться с участниками производства по делу, кроме адвокатов и членов семьи, а также получать и отправлять почту и пользоваться интернетом.

Григорию Слабикову продлен домашний арест.

Отца и дочь Слабиковых обвиняют в нарушении ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, Слабиков покровительствовал нескольким строительным саморегулируемым организациям за материальное вознаграждение, которое выводил через компанию "Норд-Вест Капитал" с 2012 по 2016 год. Ущерб оценивается в 4 млрд рублей.