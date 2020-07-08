Заменяющие метро ночные автобусы перевезли более 80 тысяч петербуржцев за месяц

"Подменяющие" метрополитен в поздневечерние часы социальные автобусы в течение июня смогли перевезти 83 тысячи петербуржцев. Такие цифры приводит пресс-служба городского правительства. Как и в случае с метрополитеном, самым востребованным оказался маршрут, следующий по "синей" Московско-Петроградской ветке (на нем прокатились за месяц 24 тысячи горожан).

"За месяц виден устойчивый рост пассажиров на всех ночных маршрутах. Если в первую неделю их работы в среднем метробусами пользовались по 1500 пассажиров за вечер, то сейчас этот показатель вырос до 3400 человек", - гласит сообщение.

120 машин на пяти направлениях обслуживает ГУП "Горэлектротранс".

Отметим, что ежедневная работа автобусов с 21 часов вечера до часу ночи обусловлена чрезвычайным "антивирусным" режимом работы метрополитена, закрывающим свои двери в 22 часа. О том, когда график работы подземки вновь станет привычным, пока ничего официально не говорится.