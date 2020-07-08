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18:16

Карельский историк Дмитриев произнес последнее слово в суде

фото ЗакС политика Карельский историк Дмитриев произнес последнее слово в суде

Глава карельского "Мемориала" Юрий Дмитриев, которого более трех лет преследуют по педофильской статье, выступил на закрытом процессе в Петрозаводском суде с последним словом, о чем написало издание "Петрозаводск говорит". Как рассказал его адвокат Виктор Ануфриев, ничего критического в адрес суда и следствия он не произнес, всего лишь настаивая на своей невиновности.

"Ничего вредного в отношении Наташи я не позволял и не мог себе позволить", - процитировал своего подзащитного юрист.

Единственное, с чем соглашается Дмитриев - это с фактом будущего наказания за хранение оружия, в котором его тоже обвиняют.

"Если суд сочтет, что это правонарушение, тогда определяете сами степень вины", - приводится еще одна цитата из последнего слова историка.

Приговор Дмитриеву огласят 22 июля. Прокуратура запросила для него 15 лет лишения свободы. Его последовательно поддерживают российские деятели культуры и международные правозащитные организации, уверенные в сфабрикованности дела и его политическом характере. В 2018 году первое дело Дмитриева - о распространении детской порнографии - рассыпалось, после чего против него возбудили новое, о действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней дочери.

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