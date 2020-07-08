Росздравнадзор не нашел связи аппаратов ИВЛ "Авента-М" с пожарами в больницах

Росздравнадзор заявил, что проверка аппаратов искусственной вентиляции легких "Авента-М" не выявила прямой связи изделий с пожарами в больницах Москвы и Петербурга.

Специалисты выяснили, что в производственных процессах аппаратов есть нарушения, и что медизделие "аппарат ИВЛ "Авента-М"" не соответствует эксплуатационной и технической документации. Тем не менее, экспертиза качества и безопасности аппаратов не установила новлено прямой связи между выявленными нарушениями и произошедшими возгораниями, сообщили в Росздравнадзоре.

АО "Уральский приборостроительный завод" исправляет недостатки, в том числе работает над отзывом и перепроверкой аппаратов, находящихся в обращении, говорится в сообщении ведомства.

Эксплуатация аппаратов ИВЛ "Авента-М", произведенных с 1 апреля, в России приостановлена с 12 мая. Случилось это после того, как утром того дня в отделении реанимации больницы Святого Георгия вспыхнул пожар, при котором погибли пять человек. Причиной пожара считается короткое замыкание, из-за которого загорелся аппарат ИВЛ.

За несколько дней до этого, 9 мая, по схожей причине загорелся пожар в больнице имени Спасокукоцкого в Москве. Один человек погиб.