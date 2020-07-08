Гендиректора "дочки" Газпрома арестовали по коррупционному делу

Гендиректора компании "Газпром трансгаз Нижний Новгород" Вячеслава Югая арестовали до 17 августа, успев предъявить обвинение, передает "Интерфакс" со ссылкой на местный суд и региональное управление СК.

Следствие считает, что в нынешнем году вместе с двумя подельниками Югай получал от одного из поставщиков "откат" от 1% до 3%. Речь идет об общей сумме 650 тысяч рублей. Двух подельников Югая отправили под домашний арест.

Из офиса помещенного в СИЗО гендиректора забрали крупные суммы наличных и технику.