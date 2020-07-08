В центре Москвы второй вечер подряд задерживают пикетчиков, вышедших поддержать Сафронова

На Лубянской площади в Москве, возле главного управления ФСБ, снова проходят пикеты в поддержку арестованного по подозрению в госизмене журналиста Ивана Сафронова, сопровождаемые задержаниями. Трансляцию акции ведет издания "МБХ Медиа".

Накануне, 7 июля, в день ареста, в числе задержанных оказались, в том числе, известные журналисты Илья Азар и Ксения Собчак. Как и сегодня, участники требовали освобождения своего коллеги и как минимум открытости процесса.

Президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков, комментируя дело Сафронова, который ранее работал в "Коммерсанте", а ныне является советником главы Роскосмоса, заявил, что не следует принимать журналистскую солидарность за серьезный общественный резонанс, и обвинил многих критиков преследования Сафронова в некомпетентности.

О том, как фигуранта дела о госизмене поддерживали у Гостиного двора в Петербурге, читайте в материале ЗАКС.Ру.