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19:40

Верзилова повезли на второй по счету обыск за день

фото ЗакС политика Верзилова повезли на второй по счету обыск за день

Активист и издатель "Медиазоны" Петр Верзилов сообщил о том, что после задержания 8 июля его повезли на ставший уже седьмым обыск по делу о двойном гражданстве. Его сопровождают следователи управления СК по особо важным делам.

"На СЕДЬМОЙ обыск в - внимание! - ту же квартиру которую обыскивали весь вечер ВЧЕРА", - написал он в Twitter.

Характерно, что это произошло сразу по окончании шестого обыска. Задержали его сразу после интервью, данного в редакции "Эха Москвы".

Накануне Верзилову предъявили обвинение в неуведомлении о наличии иностранного гражданства. По версии следствия, он получил в 2014 году гражданство Канады и не уведомил об этом правоохранителей.

Нынешним летом акционист уже успел отсидеть 15 суток в спецприемнике - за нецензурную брань в общественном месте.

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