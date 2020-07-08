Россияне стали чаще покупать настойку боярышника

Ограничительные меры, связанные с коронавирусом и касающиеся реализации алкогольной продукции, привели к тому, что россияне стали активнее покупать продающиеся в аптеках спиртосодержащие настойки, пишет "Коммерсант". С начала года и по конец июня их продажи, если считать единицы товара, выросли на 8% (57,4 млн штук), а в денежном выражении - на 38% (1,6 млрд рублей).

Последнее обстоятельство объясняется тем, что аптечные сети, воспользовавшись повышением популярности дешевых настоек, подняли на них цены. Таким же образом поступили и непосредственные производители, крупнейшими из которых являются "Гиппократ", "Тульская фармацевтическая фабрика" и "Ивановская фармацевтическая фабрика". Самыми востребованными "напитками" выступают настойки пустырника, валерианы и боярышника.

Ограничения на продажу алкоголя, в частности, вводили в Карелии, Ленинградской области, Пермском крае, Башкирии и Якутии.