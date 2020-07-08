Губернатор Петербурга поздравлял "Зенит" под гул и свист трибун

Торжественная речь губернатора Петербурга Александра Беглова в честь победы "Зенита" на стадионе "Газпром Арена" вечером 8 июля сопровождалась свистом и криками болельщиков.

Во время своего выступления Беглов поздравил фанатов клуба и игроков с "красивой" и "убедительной" победой и отметил, какой непростой выдался сезон из-за эпидемии коронавируса. "Мы переживали все за чемпионат. Он был прерван, и мы не знали когда он очнется. Многие болельщики не попали на трибуны. Но мы все знали, что "Зенит" победит, и он победил"" - произнес губернатор под непрерывный шум болельщиков.

В соцсетях видео с речью губернатора сопровождают комментариями о том, как градоначальника освистали, многие шутят о нехватке бюджетников на зрительских местах. При этом комментаторы Youtube-канала Zenit Football Club оценили громкий гул иначе: "Как народ его поддерживает, видите!". Судя по трансляции этого канала, остальных выступающих болельщики слушали, воздерживаясь от такой "поддержки".

"Зенит" стал чемпионом России досрочно 5 июля. Сегодня петербургская команда также одержала победу над "Сочи" со счетом 2:1.

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