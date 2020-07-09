Силовики нагрянули с обысками к членам "Открытой России" и муниципалу Галяминой

Столичные правоохранители приехали с обысками к муниципальному депутату Юлии Галяминой, координаторам "Открытой России" Татьяне Усмановой и Ольге Горелик, шеф-редактору "МБХ медиа" Сергею Простакову, а также к проживающему в Томске координатору "Правозащиты Открытки" Алексею Прянишникову, уведомляют представители организаций в соцсетях.

"Меня дома нет. Там только сын. Он не хотел отрывать, но полиция пригрозила взломать дверь", - делится Галямина в Twitter, добавляя, что её адвоката Михаила Бирюкова не пускают внутрь.

Кроме того, по информации "Медиазоны", ОР не может связаться и с другими своими членами - Андреем Пивоваровым и Алиной Данилиной.

Представители организации предполагают, что обыски могут быть связаны с грядущим митингом против поправок к Конституции, запланированным на 15 июля.

Пресс-секретарь ОР Константин Фомин оповестил, что оперативные действия, проходящие у Простакова, Усмановой и Горелик, номинально связаны с делом ЮКОСа.

Многие из тех, у кого сейчас проходит обыск, связаны с кампанией "НЕТ!". Недавно, напомним, сенаторы грозили членам объединения некими статьями "об измене Родине".

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