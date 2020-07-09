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9:35

Задержан губернатор Хабаровского края Фургал: его подозревают в организации убийств

фото ЗакС политика Задержан губернатор Хабаровского края Фургал: его подозревают в организации убийств

Силовики задержали руководителя Хабаровского края Сергея Фургала, в его отношении возбуждено уголовное дело об организации убийств и покушения на убийство предпринимателей в 2004-2005 годах. Спецбортом его отправили в Москву, делится РИА "Новости". Там должен пройти суд по избранию меры пресечения.

"Даже не успел заехать на работу и назначить временно исполняющего обязанности", - отчиталась пресс-служба хабаровского губернатора.

Фургала подозревают в совершении преступлений по статьям 30, 33, 105 УК РФ.

Следователи намерены ходатайствовать об аресте подозреваемого.

Помимо Фургала, ранее силовики задержали ещё четверых членов предполагаемой организованной преступной группы, всем также предъявлены обвинения.

"В деле как минимум два эпизода убийства и одно покушение на убийство", - уведомил ТАСС близкий к правоохранительным структурам источник.

По его словам, речь идет об убийствах бизнесменов Евгения Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005 году, а также покушение на амурского предпринимателя Александра Смольского.

Как отметил источник, на Фургала дал показания один из его ныне арестованных сообщников.

В свою очередь в ЛДПР, в которой состоит губернатор, объявили, что исключать его из партии не намерены.

Главой Хабаровского края Фургал стал в 2018 году, обогнав на выборах единоросса Вячеслава Шпрота. До этого он в течение 11 лет занимал кресло депутата Государственной думы.

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