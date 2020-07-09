18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

10:33

В столичном офисе "Открытой России" идут обыски: задержаны Пивоваров и Кузнецова

фото ЗакС политика В столичном офисе "Открытой России" идут обыски: задержаны Пивоваров и Кузнецова

Представители силовых структур нагрянули с обысками в московский офис "Открытой России", информирует "Дождь".

Полиция задержала исполнительного директора организации Андрея Пивоварова и координатора Марию Кузнецову.

Силовики штурмуют квартиры членов "Открытой России" с самого утра: обыски прошли у муниципала Юлии Галяминой, координаторов Татьяны Усмановой и Ольги Горелик, шеф-редактора "МБХ медиа" Сергея Простакова, а также у проживающего в Томске координатора "Правозащиты Открытки" Алексея Прянишникова.

Представители организации предполагают, что мероприятия могут быть связаны с грядущим митингом против поправок к Конституции, который запланирован на 15 июля.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

9:08 Силовики нагрянули с обысками к членам "Открытой России" и муниципалу Галяминой

8 июля, 10:25 Беглов и Макаров вспомнили о поправках в Конституцию, поздравляя с Днем семьи, любви и верности

8 июля, 9:30 Член ОП предложила Путину перенести День России на 1 июля

7 июля, 14:51 Сенаторы грозят организаторам кампании "НЕТ!" статьями "об измене Родине"

6 июля, 17:53 Журналиста Френкеля опросили в СК об инциденте в УИК №2191, где ему сломали руку

6 июля, 15:55 Пострадавшего от полиции на УИКе журналиста Френкеля выписали из больницы

6 июля, 12:57 Вологодского активиста и экс-депутата задержали из-за двойного голосования по Конституции

6 июля, 11:50 Навальный не понимает, зачем нужен митинг 15 июля

6 июля, 11:31 Гудков: Раньше Путин тянул элиту за счет рейтинга, а теперь тянут его

5 июля, 16:51 В Казани арестовали активиста за пикетирование против поправок к Конституции


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
10:33 В столичном офисе "Открытой России" идут обыски: задержаны Пивоваров и Кузнецова

10:09 "Прессуют за заметки": Сафронов - о своем деле о госизмене

9:35 Задержан губернатор Хабаровского края Фургал: его подозревают в организации убийств

9:08 Силовики нагрянули с обысками к членам "Открытой России" и муниципалу Галяминой

8 июля, 21:40 Губернатор Петербурга поздравлял "Зенит" под гул и свист трибун

8 июля, 20:59 Беглов и глава "Почты России" обсудили будущий логистический центр в Пулково

8 июля, 20:15 Россияне стали чаще покупать настойку боярышника

8 июля, 20:11 ЗакС и недопротивостояние Смольному

8 июля, 19:40 Верзилова повезли на второй по счету обыск за день

8 июля, 19:28 В центре Москвы второй вечер подряд задерживают пикетчиков, вышедших поддержать Сафронова

8 июля, 18:59 Муниципал: Суд отменил итоги мунвыборов на УИК №1280 - в совет МО "Московская застава" проходят оппозиционеры

8 июля, 18:59 Гендиректора "дочки" Газпрома арестовали по коррупционному делу

8 июля, 18:43 Росздравнадзор не нашел связи аппаратов ИВЛ "Авента-М" с пожарами в больницах

8 июля, 18:16 Карельский историк Дмитриев произнес последнее слово в суде

8 июля, 17:55 На петербуржцев составили 25 протоколов за нахождение в магазинах и транспорте без масок

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru