У столичного офиса "Открытой России" задержаны Пивоваров и Кузнецова

Представители силовых структур нагрянули в московский офис "Открытой России", сообщила ЗАКС.Ру председатель организации Анастасия Буракова. Она заявила, что полиция задержала исполнительного директора организации Андрея Пивоварова и координатора Марию Кузнецову.

- Андрей Пивоваров с Марией Кузнецовой, это активист "Открытой России", поехали к офису в Москве проверить все ли там впорядке, и прямо возле офиса были задержаны. Связи сейчас с ними нет, - рассказала Буракова.

По ее словам, пока неизвестно, за что их задержали. В настоящий момент на место выехал адвокат, добавила председатель организации.

Силовики штурмуют квартиры членов "Открытой России" с самого утра: обыски прошли у муниципала Юлии Галяминой, координаторов Татьяны Усмановой и Ольги Горелик, шеф-редактора "МБХ медиа" Сергея Простакова, а также у проживающего в Томске координатора "Правозащиты Открытки" Алексея Прянишникова.

Представители организации предполагают, что мероприятия могут быть связаны с грядущим митингом против поправок к Конституции, который запланирован на 15 июля.

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