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10:45

В РФ выявлено 6509 новых случаев COVID-19: в Петербурге - плюс 292 заболевших

фото ЗакС политика В РФ выявлено 6509 новых случаев COVID-19: в Петербурге - плюс 292 заболевших

За минувшие сутки количество заразившихся коронавирусной инфекцией россиян стало на 6509 человек больше, информирует оперативный штаб. Днем ранее было известно о 6562 новых случаях. Таким образом, на сегодняшний день общее количество заболевших составляет 707 301. 

Скончались ещё 176 граждан, всего же с начала пандемии болезнь унесла жизни 10 843 человек.

При этом излечились 8805 заразившихся, всего победили недуг 481 316 человек.

Петербург обновил "антирекорд" по количеству новых случаев заболевания - за сутки выявлено ещё 292 гражданина, подхвативших COVID-19. Всего инфицирован 26 681 местный житель. Зафиксировано 36 летальных исходов (всего - 1520), выздоровели ещё 182 человека.

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