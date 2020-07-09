Решившие поживиться металлическими крестами с кладбища вандалы стали фигурантами уголовного дела

На территории Пушкинского района задержаны двое злоумышленников, надругавшихся над могилами путем срезания металлических крестов на кладбище в Павловске, информирует пресс-служба петербургского Главка.

На пульт местного отделения правоохранительных органов поступил звонок от горожанина, ставшего свидетелем преступления: он заметил, как некто болгаркой пилит ритуальное изделие и грузит его в "Газель", и решил уведомить об этом полицию. Прибывшие на место борцы с преступностью застали врасплох нескольких мужчин и сначала составили на них протоколы о мелком хулиганстве.

Позднее в отделе полицейские переквалифицировали статью на уголовную, вменив вандалам надругательство над телами умерших и местами их захоронения.