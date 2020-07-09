Яшин - об аресте журналиста Сафронова: Как можно было пойти на работу к Рогозину?

Оппозиционный политик Илья Яшин, строго осудив арест журналиста Ивана Сафронова по подозрению в госизмене, предположил, что позиции фигуранта уголовного дела весьма далеки от вселяющих надежду на благополучный исход. Для Яшина принципиален тот момент, что "взяли" Сафронова уже тогда, когда он работал советником главы Роскосмоса, что априори вызывает меньше сочувствия у рядовых россиян. В данном случае, кажется лидеру "Солидарности", силовики сработали очень хитро, словно бы научившись на ошибках годичной давности.

"Сафронова будет защищать тяжелее, чем в истории с Голуновым. И мне кажется, что, конечно, Ваня допустил серьезную ошибку, устроившись на государственную службу. Честно говоря, вообще не знаю, что его мотивировало не просто на госслужбу, а к Рогозину! Вообще как можно пойти на работу к Рогозину? Сложно придумать более одиозного персонажа российской власти", - заметил гость студии "Эха Москвы".

Как и многие коллеги Сафронова, Яшин возмущен закрытостью процесса, невнятностью фабулы дела и при этом максимально строгая мера пресечения, которой не имеется обоснования.

В поддержку бывшего корреспондента "Коммерсанта" Сафронова в Москве и Петербурге его коллеги по цеху выходят на улицу. При этом в столице их задерживают и увозят в участки, а в Петербурге - пока не мешают демонстрировать протест.