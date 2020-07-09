ОР: На обыск к муниципалу Галяминой приехала съемочная группа НТВ

К дому, в котором проживает столичный муниципальный депутат Юлия Галямина и в квартире которой сейчас проходит обыск, подъехала съемочная бригада телеканала НТВ, оповещает "Открытая Россия" в своем Telegram-канале.

К муниципалу, отсутствовавшей дома, нагрянули с обыском рано утром: в квартире находился лишь её сын. Долгое время ни женщину, ни прибывшего на место адвоката не пускали внутрь. Когда её защитнику всё же удалось попасть в помещение, ему сообщили, что следственные мероприятия проходят в рамках дела ЮКОСа 2003 года.

"Ищут документы и доказательства того, что Юлия участвовала в присвоении и использовании денежных средств, похищенных у „Апатита" и что вся ее деятельность финансируется из похищенных средств", - отчитался адвокат.

Силовики штурмуют квартиры членов "Открытой России" с самого утра: кроме Галяминой, обыски прошли у координаторов Татьяны Усмановой и Ольги Горелик, шеф-редактора "МБХ медиа" Сергея Простакова, а также у проживающего в Томске координатора "Правозащиты Открытки" Алексея Прянишникова. Кроме того, из офиса ОР в неизвестном направлении увезли исполнительного директора организации Андрея Пивоварова и координатора Марию Кузнецову.

Представители организации предполагают, что мероприятия могут быть связаны с грядущим митингом против поправок к Конституции, который запланирован на 15 июля. Формально - обыски идут в рамках дела ЮКОСа.

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