Ъ: Материалы для возбуждения дела против Сафронова ФСБ получила от Службы внешней разведки

Необходимые материалы для возбуждения дела о государственной измене в отношении журналиста Ивана Сафронова ФСБ заполучила от Службы внешней разведки (СВР), уведомляет "Коммерсант".

По сведениям издания, СВР негласно изучала переписку Сафронова, которую он вел на домашнем компьютере. Согласно информации, которую якобы удалось выяснить спецслужбе, в 2017 году он отправил некий материал в Чехию, предназначавшийся для лица, "возможно связанного с разведкой этой страны".

Другими материалами, на которых базируется дело, являются результаты прослушки телефонных разговоров Сафоронова и его переписка.

"При этом в материалах не указываются объем переданной информации и количество передач. Отсутствуют данные самого получателя, а также форма и сумма вознаграждения, якобы полученного за информацию, хотя и говорится, что измена Родине была осуществлена из корыстных побуждений", - сообщает "Коммерсант".

Сафронова задержали утром 7 июля возле его дома в Москве. По версии ФСБ, он мог передавать некие секретные сведения спецслужбам Чехии. Возбуждено уголовное дело о государственной измене (ст. 275 УК), максимальный срок наказания по которой - 20 лет тюрьмы. Сафронов арестован на два месяца.