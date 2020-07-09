В редакции "МБХ медиа" начались обыски

Представители правоохранительных органов пришли с обысками в редакцию "МБХ медиа", оповещает издание в своих соцсетях.

Некоторое время назад завершились следственные мероприятия у шеф-редактора "МБХ медиа" Сергея Простакова: у него изъяли технику и банковские карты. Сейчас его везут на допрос в СК.

По-прежнему идут обыски у столичного мундепа Юлии Галяминой.

Силовики штурмуют квартиры членов "Открытой России" с самого утра: кроме Галяминой, обыски прошли у координаторов Татьяны Усмановой и Ольги Горелик, шеф-редактора "МБХ медиа" Сергея Простакова, а также у проживающего в Томске координатора "Правозащиты Открытки" Алексея Прянишникова. Кроме того, из офиса ОР в неизвестном направлении увезли исполнительного директора организации Андрея Пивоварова и координатора Марию Кузнецову.

Представители организации предполагают, что мероприятия могут быть связаны с грядущим митингом против поправок к Конституции, который запланирован на 15 июля. Формально - обыски идут в рамках дела ЮКОСа.