Новым главой ГУДП "Центр" может стать брат губернатора Псковской области

Государственное унитарное дорожное предприятие "Центр" в ближайшее время может возглавить Николай Ведерников, сообщил знакомый с ситуацией источник ЗАКС.Ру. Вероятный будущий руководитель является братом губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

С 2017 года Николай Ведерников занимал пост заместителя директора ГКУ "Центр комплексного благоустройства". Данная организация, как и ГУДП "Центр", является подведомственной комитету по благоустройству. Также Николай Ведерников значится в составе руководства ОАО "Коломяжское", месяц назад получившего контракт на 1,1 млрд рублей на содержание дорог в Выборгском районе.

В "Центре комплексного благоустройства" ЗАКС.Ру сообщили, что никакой информацией о вероятном уходе своего сотрудника не обладают. В ГУДП "Центр" изданию посоветовали обратиться в пресс-службу комитета. Там запрос ЗАКС.Ру приняли, пообещав оперативный ответ.

Согласно биографии Ведерникова на сайте "ЦКБ", до 2012 года он работал в коммерческих структурах, а затем перешел в бюджетные организации Петербурга. Сначала стал ведущим инженером в ГКУ "Городская аварийно-восстановительная служба жилищного фонда Санкт-Петербурга" при Жилищном комитете, в 2015 году был назначен советником в городском унитарном дорожно-специализированном предприятии "Курортное", а в 2016 году перешел в "Центр комплексного благоустройства" сначала на должность начальника управления, а затем - заместителя директора.