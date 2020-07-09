У координатора "Открытой России" силовики вскрыли машину

Общественная организация "Открытая Россия" сообщила в Telegram о том, что в рамках обысков 9 июля правоохранители вскрыли автомобиль координатора Татьяны Усмановой.

Напомним, что задержания и обыски у наиболее известных лиц "Открытой России" начались с раннего утра. Примечательно, что организация в 2018 году, после начала преследования Анастасии Шевченко прекратила свое существование в качестве юридического лица и формально существует как общественное движение.

Обыски проходят в рамках дела ЮКОСа, главный фигурант которого, Михаил Ходорковский, был задержан еще в 2003 году и провел после этого 10 лет в колонии. Сами члены "Открытки" предполагают, что на самом деле власть пытается как-то помешать проведению митинга против поправок в Конституцию, который они наметили на 15 июля.