Митинги против поправок в Конституцию не согласовали ни в Москве, ни в Петербурге

Петербургские власти не согласовали митинг против внесения поправок в Конституцию на 15 июля, сообщил ЗАКС.Ру пресс-секретарь "Либертарианской партии России" Денис Луговский. По его словам, из ответственного за согласование акций комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности позвонили и сообщили, что в проведении митинга отказано. Названная причина - заявка якобы подана не в установленные сроки, уточнил Луговский.

- Нам позвонили и сказали, что мы якобы нарушили сроки подачи. Хотя мы полностью уложились в эти сроки. Федеральным законом регламентировано, что нужно подавать не ранее 15 и не позднее 10 дней. Мы подали заявку 3 июля - тут мы вполне вписываемся в эти рамки, - сообщил пресс-секретарь ЛПР.

Он добавил, что организаторы митинга считают отказ неправомерным и планируют оспаривать его в суде. Луговский также сообщил, что по его информации аналогичный митинг в Москве так же не согласовали. Причина отказа связана с ограничениями, введенными из-за эпидемии коронавируса, уточнил представитель ЛПР.

О том, что московский митинг не согласовали, ЗАКС.Ру сообщила и руководитель "Открытой России" Анастасия Буракова. Одним из соорганизаторов столичной акции является исполнительный директор "Открытой России" Андрей Пивоваров. Утром 9 июля его задержали у столичного офиса организации. В настоящий момент связи с ним нет, причина задержания неизвестна.

София Саттарова

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.