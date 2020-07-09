Володин хочет "уведомить" Запад о приоритете российского права над международным

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин выступил с заявлением, в котором подчеркнул важность "пересмотра" межгосударственных договоренностей 1990-х годов, что имеет отношение к одному из новых положений переписанного в этому году основного закона страны. По его словам, цитируемым "Интерфаксом", нужно "уведомить все международные организации о принятой норме Конституции, о том, что наша Конституция теперь доминирует над теми решениями, которые приняты или будут приниматься".

Политик ничего не сказал напрямую о взаимоотношениях с Европейским судом по правам человека, но упомянул Совет Европы, гарантией нахождения России в котором является исполнение решений ЕСПЧ.

"Нам крайне необходимо, чтобы более эффективно мы могли защищать свой суверенитет, не допускать вмешательства в наши дела другие государства", - гласит еще одна цитата Володина.