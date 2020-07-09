"Открытая Россия": Предполагаем, что ночью силовики могли подкинуть в офис компромат

"Открытая Россия" не исключает, что ночью в столичный офис организации могли проникнуть представители силовых структур и подбросить некие компрометирующие предметы. Догадками ОР поделилась в своем Telegram-канале.

По информации ОР, ночью в помещениях офиса по неизвестной причине не функционировали камеры наблюдения, внутрь также никто пока не попал.

"С самого утра на Петровке дежурили сотрудники в штатском - они задержали Андрея Пивоварова и Марию Кузнецову и ждут вместе с ними прибытия опергруппы где-то поблизости. Не исключено, что это было сделано специально, чтобы перекрыть нам доступ в помещение", - предположили в организации.

На данный момент в офис едут следователи вместе с членом команды Ольгой Горелик: ожидается, что там в ближайшее время начнется обыск.

Следственные мероприятия идут с самого утра как у членов объединения, так и муниципала Юлии Галяминой, а также шеф-редактора "МБХ медиа" Сергея Простакова, которого сейчас везут на допрос в СК.

К редакции "МБХ медиа" также приехали силовики.

Обыски проходят в рамках дела ЮКОСа, главный фигурант которого, Михаил Ходорковский, был задержан еще в 2003 году и провел после этого 10 лет в колонии. Сами члены "Открытки" предполагают, что на самом деле власть пытается как-то помешать проведению митинга против поправок в Конституцию, который они наметили на 15 июля.

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