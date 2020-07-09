В июле по программе реновации расселят первую петербургскую хрущёвку

В текущем месяце в рамках программы реновации в Петербурге будет расселен первый пятиэтажный дом, возведенный в советское время, оповестил во время своего выступления в Смольном вице-губернатор Николай Линченко.

Он рассказал, что на сегодняшний день в завершающей стадии находится переезд жителей хрущёвки, находящейся в Красносельском районе на 2-й Комсомольской улице, 37. Жилой дом на 50 квартир был построен в 1967 году. После расселения здание будет снесено.

Петербургская программа реновации развивается на протяжении последних двенадцати лет. Официальное её начало было положено ещё в 2008 году. Тогда в проекте были задействованы такие компании, как "Воин-В" и "СПб Реновация".

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